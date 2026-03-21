Oggi, nel complesso di edilizia popolare di Corviale, noto anche come il “serpentone”, sono stati sigillati quattro box auto trasformati in officine clandestine e un circolo privato allestito senza autorizzazioni. L’intervento è stato effettuato sabato 21 marzo 2026, con l’obiettivo di mettere sotto sequestro le aree abusive. Nessuna persona è stata fermata o denunciata durante le operazioni.

Quattro box auto trasformati in officine clandestine e un circolo privato allestito abusivamente nel complesso di edilizia popolare noto come il serpentone di Corviale sono stati sigillati oggi, sabato 21 marzo 2026. L’operazione congiunta della Polizia e del XI Gruppo Marconi ha portato al sequestro di manufatti e alla denuncia per occupazione abusiva e smaltimento illecito di rifiuti speciali. L’intervento si è concentrato su aree comuni recintate con cancellate abusive che hanno creato veri e propri labirinti sottraendo spazi all’uso collettivo. Gli agenti hanno trovato pezzi di ricambio e strutture non autorizzate installate senza titolo giuridico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corviale: 4 box e un circolo sigillati per abusi

Articoli correlati

Roma, blitz al serpentone di Corviale: scoperti box con scooter rubati e materiale da scassoRoma, 25 febbraio 2026 – È la conferma di quanto emerso durante le indagini l’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a Corviale.

Leggi anche: Handle with care, al Circolo Artistico Bergamasco la mostra rivolta alle donne vittime di violenza e abusi

Kuremino rappa su un type beat di Taylor Swift | esse