Correggio ruba l' auto per due volte con le chiavi smarrite

A Correggio, un uomo ha rubato un’auto due volte utilizzando le chiavi smarrite che aveva trovato. La prima volta ha trafugato il veicolo, che è stato poi abbandonato dopo un incidente stradale, e successivamente ha restituito l’auto al proprietario. L’episodio si è verificato il 21 marzo 2026 e i dettagli sono stati resi noti dalle forze dell’ordine locali.

Correggio (Reggio Emilia), 21 marzo 2026 – Avrebbe rinvenuto un paio di chiavi smarrite, usate per rubare un veicolo poi abbandonato dopo un incidente stradale e restituito al derubato. Il 20enne, ora finito nei guai, lo scorso fine dicembre a Correggio aveva contattato la vittima del furto, dicendo di aver rinvenuto le chiavi e proponendo un incontro per restituirle. Il giovane, però, all’appuntamento non si è presentato al bar in cui si sarebbero dovuti vedere. L’incontro, infatti, sarebbe stato il pretesto per potersi impossessare dell’auto, una volta che il proprietario era tornato a casa, usando la vettura con le chiavi di scorta. Ma non è tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, ruba l'auto per due volte con le chiavi smarrite Articoli correlati Roma: ruba un’auto lasciata con le chiavi inserite, arrestato 58enneArrestato un 58enne per furto di una Fiat Panda a Roma: il colpo è stato sventato grazie alla geolocalizzazione. Leggi anche: Ante, maniglie e chiavi smarrite ‘Doors’ in scena al Piccolo Furgone rubato scovato prima della comparsa della denuncia - Fiat Panda senza denuncia di furto.