Il tecnico bresciano racconta di aver lasciato la Sampdoria a causa di un diverbio con Mancini e rivela che alla Juventus ci sono stati numerosi scherzi con Baggio. A 15 anni ha svolto lavori come imbianchino e scaricatore, apprendendo dal padre l'importanza di conquistarsi ogni cosa. La sua carriera è fatta di esperienze diverse, che ha condiviso in questa intervista.

La vita gli ha insegnato che i mari calmi non hanno mai formato marinai esperti. E che le cose te le devi sudare, fin da piccolo. Tanto che papà Carlo lo mandò a lavorare come scaricatore di porto prima e come imbianchino poi, perché ‘non puoi pensare di fare il calciatore a quindici anni e mezzo’. Eugenio Corini si è guadagnato tutto da solo, nonostante qualche errore di gioventù. “Da ragazzo ero un po’ una testa matta. Andai via dalla Juve perché volevo giocare, poi alla Samp litigai con Mancini. Ma avevo torto, soprattutto nei modi usati”. Oggi fa l’allenatore, è tornato a Brescia per riportare la squadra e la società dove meritano. “Per me è una sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corini: "Lasciai la Samp per una lite con Mancini. Alla Juve quanti scherzi con Baggio"

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