Nella discesa femminile di Lillehammer, ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci, Laura Pirovano si trova in testa e ha la possibilità di conquistare la coppa. Durante la prova, Sofia Goggia ha commesso un errore e ha perso terreno rispetto alle rivali. La gara si sta svolgendo con diverse atlete che cercano di migliorare i loro tempi prima della conclusione.

Pirovano ha vinto la coppa del mondo di discesa, l'ha cercata in ogni modo ed è andata superare Breezy Johnson. Vede anche il suo terzo successo in carriera. Pirovano va in testa, ed ora è sua la coppa di specialità. Johnson, Weidle, Aicher, Suter, Delago La tedesca seconda nella classifica di specialità, ha recuperato nel finale ed è a 22 centesimi da Johnson, per ora in terza posizione. Breezy Johnson, campionessa olimpica e mondiale in carica della libera: non ha mai vinto una gara della Coppa del mondo. Ora è in testa, ma con un margine di 14 centesimi. Era stata perfetta fino a metà pista, poi si è sbilanciata dopo un salto, si è inclinata ma è riuscita a restare in piedi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Coppa del mondo di sci, la discesa femminile a Lillehammer: Pirovano in testa, Goggia sbaglia

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