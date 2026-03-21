Convocati Juventus per il Sassuolo quante buone notizie per Spalletti! Ecco chi ha recuperato tra i bianconeri

Per la partita contro il Sassuolo, la Juventus ha annunciato i giocatori convocati, tra cui alcuni che sono tornati disponibili dopo infortuni o assenze. Tra i convocati ci sono diversi elementi che hanno recuperato forma e condizione, pronti a scendere in campo. La squadra si prepara quindi a affrontare l’impegno con un parco giocatori rafforzato e pronto a scendere in campo.

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