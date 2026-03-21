Il Napoli ha ottenuto una vittoria che lo porta a meno sei punti dall’Inter, almeno fino a domani sera quando si giocherà la partita tra Fiorentina e Inter. La mossa di allenatore del Napoli mirava a mettere pressione sulla squadra nerazzurra, obiettivo che sembra aver raggiunto. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai partenopei, mantenendo vive le speranze di ridurre lo svantaggio in classifica.

Solo i tifosi non si erano rassegnati, sognare è il loro mestiere, bentornata primavera. Partita di ordinaria malinconia Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Antonio Conte La notizia è che il Napoli si è portato a meno sei dall’Inter almeno fino a domani sera quando si giocherà Fiorentina-Inter. Conte lo ha fatto capire nelle sue dichiarazioni post-partita che voleva vincere per mettere pressioni agli avversari, alle milanesi che sono prima e seconda. La partita non è stata esaltante e su Repubblica Napoli Antonio Conte lo sottolinea. Napoli ha sempre bisogno di questo surplus estetico, si sente a disagio quando vince 1-0 con minima sofferenza finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte voleva vincere per mettere pressione all’Inter, ci è riuscito (Corbo)

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