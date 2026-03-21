Il Napoli sta lavorando per recuperare alcuni giocatori chiave in vista delle prossime partite, anche se ancora mancano diversi elementi fondamentali. L’allenatore ha parlato dei tempi previsti per il rientro e delle condizioni di alcuni atleti infortunati, sottolineando che la squadra sta facendo progressi, ma non è ancora al completo. La situazione rimane in evoluzione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il Napoli ritrova pezzi importanti, ma non è ancora al completo. La vittoria contro il Cagliari ha segnato il ritorno dal primo minuto di diversi titolari, permettendo a Conte di rialzare il livello tecnico della squadra e ottenere tre punti pesanti. Tra i protagonisti, proprio Scott McTominay, decisivo con il gol partita. Nonostante i segnali positivi, però, la situazione in infermeria non è ancora del tutto risolta. Restano fuori elementi chiave come Rrahmani, Di Lorenzo, Neres e Vergara, pedine che potrebbero incidere nel finale di stagione. A fare chiarezza è stato lo stesso Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara.... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte sugli infortuni: tempi e condizioni dei rientri

Articoli correlati

Infortuni Verona: stop per Bella-Kotchap e Slotsager, tempi di recupero e condizioni ufficialiNei giorni recenti l'Hellas Verona ha fornito aggiornamenti aggiornati sull'infermeria, focalizzandosi su due elementi chiave della linea difensiva...

Leggi anche: Conte aggiorna sugli infortuni in conferenza: novità su McTominay, Anguissa e Gilmour

CAGLIARI NAPOLI PROBABILI FORMAZIONIMARIANI E MARINI DESIGNAZIONE A PUNTINO

Contenuti utili per approfondire Conte sugli

Temi più discussi: Bollettino infortuni Napoli: quando tornano Di Lorenzo, Lobotka e Neres? Le date esatte e il piano di Conte; Napoli, Conte atto terzo: urgente un patto contro gli infortuni; Conte: Sette mesi straordinari nonostante gli infortuni; Il dibattito sul terzo anno di Conte e il silenzio (a ragion veduta) del presidente De Laurentiis: cosa sta succedendo.

Napoli, Conte atto terzo: urgente un patto contro gli infortuniDal buio al sole in 45’. A Kevin De Bruyne è bastato un tempo per portare il Napoli dallo sconcerto all’ottimismo, la squadra dall’umiliante 0-1 al 2-1 sul sempre più indebitato Lecce, in classifica a ... napoli.repubblica.it

Toni critica Conte – Uscito dalla Champions non per colpa degli infortuni! Stagione non bella perchè hai speso tanto…Luca Toni, ex giocatore, è intervenuto nel corso di Cose Scomode, il talk di Aura Sport, dove non ha risparmiato le critiche ad Antonio Conte per l'andamento della stagione del Napoli. mondonapoli.it

Conte sugli infortunati: "Speriamo di recuperare Rrahmani e Di Lorenzo. Su Neres..." x.com

Meloni attacca il Pd: "Strabismo sugli Usa". Salta il tavolo con le opposizioni. Conte: "Non ha la schiena dritta". Schlein: "Posi la clava" facebook