Conte sugli infortuni | tempi e condizioni dei rientri
Il Napoli sta lavorando per recuperare alcuni giocatori chiave in vista delle prossime partite, anche se ancora mancano diversi elementi fondamentali. L’allenatore ha parlato dei tempi previsti per il rientro e delle condizioni di alcuni atleti infortunati, sottolineando che la squadra sta facendo progressi, ma non è ancora al completo. La situazione rimane in evoluzione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
Il Napoli ritrova pezzi importanti, ma non è ancora al completo. La vittoria contro il Cagliari ha segnato il ritorno dal primo minuto di diversi titolari, permettendo a Conte di rialzare il livello tecnico della squadra e ottenere tre punti pesanti. Tra i protagonisti, proprio Scott McTominay, decisivo con il gol partita. Nonostante i segnali positivi, però, la situazione in infermeria non è ancora del tutto risolta. Restano fuori elementi chiave come Rrahmani, Di Lorenzo, Neres e Vergara, pedine che potrebbero incidere nel finale di stagione. A fare chiarezza è stato lo stesso Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara.... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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