Dopo la vittoria del Napoli a Cagliari, l’allenatore ha commentato la partita e ha riacceso l’interesse dei tifosi sui social media. I sostenitori del club hanno risposto con entusiasmo, chiedendo di conquistare il titolo. La squadra si avvicina all’Inter nella classifica e le dichiarazioni del tecnico hanno alimentato ulteriormente le speranze dei fan. La corsa allo scudetto continua a tenere alta la tensione tra i supporter.

Nella stagione che più di ogni altra lo sta segnando professionalmente e umanamente, Antonio Conte ha imparato la virtù della pazienza. L’allenatore del Napoli ha atteso silenziosamente il rientro dei lungodegenti di lusso, ha aspettato che gli azzurri tornassero a un filotto di quattro vittorie consecutive, si è goduto i propri pezzi pregiati in allenamento, nella sua amata settimana tipo, senza impegni infrasettimanali, prima di dichiarare ufficialmente riaperta la lotta scudetto. L’ha fatto con un briciolo di presunzione e soddisfazione e con la consapevolezza di essersi ripreso, dopo tante fatiche, il suo posto legittimo, quello che da inizio stagione spettava al suo Napoli, l’anti Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte riapre la corsa scudetto e riaccende i social. Tifosi scatenati: "Mister, regalaci il titolo"

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