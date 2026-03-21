Conte | Mettiamo pressione a chi ci precede scudetto vivo

Il tecnico della squadra ha dichiarato che la squadra sta mettendo pressione alle avversarie che la precedono in classifica, mantenendo vivo l’obiettivo dello scudetto. Dopo la vittoria di misura in trasferta contro il Cagliari, il Napoli si presenta in piena corsa per il titolo, convinto di poter continuare a lottare fino alla fine. La partita ha confermato la determinazione della squadra nel raggiungimento dell’obiettivo.

Il Napoli torna a crederci davvero. La vittoria di misura a Cagliari non vale solo tre punti, ma riapre ufficialmente la corsa al vertice, riportando gli azzurri dentro una lotta che fino a poche settimane fa sembrava sfumata. A certificare il cambio di prospettiva è stato lo stesso Antonio Conte, che nel post gara ha lanciato un messaggio chiaro: “Nessuno può impedirci di guardare avanti, mettiamo pressione a chi ci precede”. Un’affermazione che fotografa il nuovo momento della squadra. Il Napoli ha infilato quattro successi consecutivi e, complice il rallentamento delle rivali, ha ridotto il distacco dalla vetta, tornando a guardare verso l’alto e non più alle spalle. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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