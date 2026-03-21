Nel centrosinistra di Milano si assiste a una divisione interna tra chi si esprime a favore e chi contro il referendum, che funge da prova dei rapporti di forza tra le diverse anime del gruppo. La questione principale riguarda il funzionamento della giustizia, ma il dibattito si intreccia con le dinamiche politiche più ampie. La discussione riflette una frattura che coinvolge vari esponenti della coalizione.

L'impatto delle urne sulla gestione delle primarie e sul rapporto con i riformisti. Il referendum come una cartina di tornasole di rapporti di forza interni al centrosinistra milanese Il “Sì” di Latorre: "Sinistra ipocrita sul referendum. La deriva antidemocratica è quella dell'Anm” “Voto Sì al referendum”. Parla Claudio Levorato, ex re delle coop rosse Il referendum come una cartina di tornasole di rapporti di forza interni al centrosinistra milanese. Laterale rispetto alla questione principale (riassunta: ti piace come funziona la giustizia, anche e soprattutto nella città di Mani pulite? Vota No. Non ti piace come funziona tutt’oggi, nella città ex di Mani pulite ma anche del pool edilizio? Vota Sì), ci sono le mille letture politiche che in questi giorni, seppur tenute a bada, prevalgono però sul dibattito generale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Contarsi tra Sì e No a sinistra, una faccenda con qualche rischio

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