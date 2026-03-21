In Lombardia, il prelievo medio di acqua potabile pro-capite diminuisce, ma cresce il numero di persone che preferiscono bere acqua in bottiglia invece di quella del rubinetto. I consumatori si mostrano insoddisfatti della qualità dell’acqua domestica, evidenziando problemi di odore, sapore e limpidezza. La sfiducia nella qualità dell’acqua del rubinetto porta a un aumento delle scelte di acquisto di acqua in bottiglia.

Cala il prelievo medio pro-capite di acqua potabile, ma aumenta la percentuale di lombardi che non si fidano a bere l’acqua del rubinetto, prediligendo quella in bottiglia. Le statistiche dell’Istat sull’acqua, pubblicate a ridosso della Giornata mondiale dell’oro blu, evidenziano un peggioramento del rapporto tra consumatori e acqua pubblica rispetto al passato. Nel 2025, infatti, il 27,2% non si fida a bere l’acqua del rubinetto di casa, in aumento rispetto al 25,8% del 2023. Rispetto ad altre regioni, in Lombardia non si riscontrano grossi problemi di interruzione della fornitura, ma quando si va sull’odore, il sapore e la limpidezza... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Consumatori insoddisfatti dalla qualità. Sotto accusa odore, sapore e limpidezza

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