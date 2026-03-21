Due persone sono state identificate come coinvolte in un episodio avvenuto in una casa, dove un uomo avrebbe compiuto più violenze sessuali nei confronti di una donna, secondo quanto riferito sui social e riportato anche in alcuni articoli nazionali. La vicenda si è svolta durante la sera, con i due che sono entrati nella residenza della donna. Le autorità stanno indagando sui fatti.

di Antonia Casini La sera i due sono saliti in casa e lì l’uomo l’avrebbe violentata più volte, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. I due si erano conosciuti su internet, poi la decisione di incontrarsi di persona nei giorni scorsi. Un appuntamento che si è trasformato poi in dolore fisico e psicologico. La giovane, una ventenne, è andata in ospedale dove è scattato il codice rosa per la tutela delle persone che hanno subito violenza. L’uomo, invece, più grande di lei, è stato denunciato dalla squadra mobile che segue il caso, coordinata dalla procura, dopo un primo intervento degli agenti delle Volanti. Non sussistevano più i requisiti per l’arresto in flagranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conosciuti in rete "Sono stata violentata"

Articoli correlati

L'accusa shock della studentessa in Erasmus a Trento: "Sono stata violentata"La giovane è stata sentita dal Gip con la formula dell'incidente probatorio, per cristallizzare il suo racconto prima del ritorno in patria.

Contenuti e approfondimenti su Conosciuti in rete Sono stata violentata

Discussioni sull' argomento Conosciuti in rete Sono stata violentata; Global Mail: le Cucine Popolari di Bologna, un sogno di inclusione diventato realtà; NO, grazie. Metafore e considerazioni sparse sul referendum; La bibliodiversità per non arrendersi. Ecco la rete di librerie indy e biblioteche.

Alla scoperta di storia e tesori magari nascosti o poco conosciuti facebook

Buongiorno Mario, mi ricorda quando ci siamo conosciuti x.com