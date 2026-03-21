Confesercenti Faenza-Lugo Giovanna Todeschini presidente sede aggregata

Giovedì 19 si è riunita l’assemblea elettiva della sede aggregata di Confesercenti Faenza-Lugo, durante la quale è stata eletta Giovanna Todeschini come presidente. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore commercio e servizi locali, che hanno discusso le prossime attività e iniziative promosse dall’associazione. La nomina di Todeschini rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione nel territorio.

Si è svolta giovedì 19 l’assemblea elettiva della sede aggregata Confesercenti Faenza-Lugo, che ha segnato un passaggio importante nel percorso di rinnovamento e rafforzamento dell’organizzazione sul territorio, alla presenza del vicepresidente Confesercenti d’area Ravenna-Cesena Cesare Soldati e al direttore Graziano Gozi. L’assemblea ha eletto Giovanna Todeschini, faentina, come nuova presidente e Silvia Tamburini, conselicese, come vicepresidente, dando così avvio alla prima presidenza unificata delle due sedi, già da tempo integrate sotto una direzione unica. A supporto dell’attività, la struttura operativa è coordinata dalla direttrice Chiara Venturi, insieme alle funzionarie sindacali Barbara Montanari e Sara Reali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti Faenza-Lugo. Giovanna Todeschini presidente sede aggregata Articoli correlati Confesercenti, Lorena Della Motta riconfermata presidente della sede Cesenatico e Gatteo MareNel corso dell’assemblea si è discusso dei principali temi legati all’economia del territorio, con particolare attenzione a turismo, comparto... Confesercenti, Pasquale Ambrogetti confermato presidente della sede di Bagno di RomagnaNel corso dell’assemblea si è discusso dei principali temi legati all’economia del territorio, con particolare attenzione a turismo, ristorazione,... Approfondimenti e contenuti su Confesercenti Faenza Lugo Giovanna... Temi più discussi: Confesercenti Faenza-Lugo: Giovanna Todeschini presidente della sede aggregata; Confesercenti Faenza-Lugo. Giovanna Todeschini presidente sede aggregata; Confesercenti, nasce la presidenza unificata Faenza-Lugo: Giovanna Todeschini nominata presidente, Silvia Tamburini vice; Confesercenti Faenza - Lugo: Giovanna Todeschini presidente della sede aggregata. Confesercenti Faenza-Lugo: Giovanna Todeschini presidente della sede aggregataSi è svolta ieri, giovedì 19 marzo 2026, l’assemblea elettiva della sede aggregata Confesercenti Faenza-Lugo, che ha segnato un passaggio importante nel percorso di rinnovamento e rafforzamento dell’o ... ravennawebtv.it Confesercenti Faenza-Lugo, nuova governance: Giovanna Todeschini presidente, Silvia Tamburini viceSi è riunita giovedì 19 marzo l’assemblea elettiva della sede aggregata Confesercenti Faenza-Lugo, chiamata a definire i nuovi assetti dell’associazione ... ravennanotizie.it OPPORTUNITÀ DI LAVORO DA CONFESERCENTI E CESCOT RAVENNA - CESENA Ala Ricambi – commercio di ricambi per auto, moto, veicoli industriali e agricoli – cerca: Addetto/a alla consegna merci Sede di lavoro: Lugo (RA) Orario: Full time, facebook