Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter | Silenzio dopo l’Atalanta? Una decisione presa tutti insieme Bastoni verrà valutato in Nazionale

Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Inter, Cristian Chivu ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato che il silenzio dopo l’Atalanta è stato deciso collettivamente. Ha annunciato che Bastoni sarà valutato in Nazionale e ha affrontato i temi principali della sfida in programma al Franchi, illustrando le scelte e le strategie della squadra nerazzurra.

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