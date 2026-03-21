Un concerto, "Music for memory – Frequenze che curano", organizzato dall’Orchestra dei fiati "Insieme per gli altri" (diretta dal maestro Enrico Vissani) per sostenere l’associazione del Galt odv, Gruppo Alzheimer Tolentino. Si svolgerà domani alle 17 al teatro Don Bosco, in viale Trento e Trieste. L’evento sarà dedicato al potere terapeutico della musica. "Gli studi infatti confermano i benefici che la musica ha sul cervello anche in persone che non hanno problemi di salute, in quanto attiva numerose aree del cervello collegate alle emozioni stimolando il rilascio di ormoni che diminuiscono lo stress e l’ansia e aumentano la sensazione di benessere – spiegano i promotori -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto di solidarietà per il Gruppo Alzheimer

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