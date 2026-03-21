Il presidente della CONMEBOL ha commentato che la squadra ha vinto di nuovo il titolo perché gli avversari non si sono presentati, definendo la vittoria come “una vittoria a tavolino”. Ha affermato che la squadra è di nuovo campione, sostenendo che l’assenza degli avversari ha determinato l’esito del match. Le sue dichiarazioni sono state pubblicamente pronunciate in un contesto ufficiale.

Lo ha detto veramente. Pensieri, ed è quello il problema, e parole del presidente della CONMBEOL Alejandro Dominguez. Il calcio italiano ed europeo se la passa male, anzi malissimo, ma siccome tutto il mondo è paese, be’ altrove forse sono messi anche peggio. Dopo i sorteggi della Copa Sudamericana e Copa Libertadores, Dominguez ha preso le difese dell’Argentina a proposito dell’annullamento della Finalissima (campioni d’Europa vs campioni del Sudamerica) con la Spagna. Annullata, lo ricordiamo, a causa della guerra scoppiata in Medio-Oriente. Si sarebbe dovuta disputare il 27 marzo in Qatar. “Se applichiamo il principio della rinuncia e... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Come una vittoria a tavolino: “Non si sono presentati, siamo di nuovo campioni”

Articoli correlati

Audero a cuore aperto: «Poteva finire molto male, mi sono chiesto perché proprio a me. Vittoria a tavolino? No perchè…»di Redazione Inter News 24Audero, portiere della Cremonese, ha commentato alla Gazzetta dello Sport il brutto episodio che l’ha visto protagonista in...

Leggi anche: Notte della Taranta, alle audizioni per il corpo di ballo si sono presentati in 90

Aggiornamenti e notizie su Come una vittoria a tavolino Non si...

Temi più discussi: Cambi di data, arbitro, pressioni e ora la Coppa a tavolino: così l'Africa perde la (già poca) credibilità; Quel pasticciaccio brutto della vittoria a tavolino del Marocco; Coppa d'Africa... infinita: Senegal annuncia ricorso al Tas dopo vittoria a tavolino del Marocco; Coppa d'Africa tolta al Senegal e assegnata a tavolino al Marocco: la decisione del Comitato d'Appello della Caf.

Coppa d’Africa, Marocco campione a tavolino: la gioia a RabatRabat, 18 mar. (askanews) – A Rabat esplode la gioia dei tifosi marocchini, dopo la vittoria alla Coppa d’Africa assegnata a tavolino. Una decisione della Confederazione Africana di Calcio che ribalta ... askanews.it

Coppa d’Africa, bufera Marocco dopo vittoria a tavolino: il Senegal fa ricorso al TAS. Cosa succede oraSarà il TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna a mettere la parola fine sulla Coppa d'Africa 2025. Sul campo ha vinto il Senegal, ieri la clamorosa decisione, senza precedenti, della CAF. La ... tg.la7.it

Quarta vittoria consecutiva in campionato, primo clean sheet dopo undici partite (non succedeva dalla vittoria con il Sassuolo di più di due mesi fa) e la certezza di poter comunque contare su principi di gioco consolidati pur cambiando per l'ennesima volta gli facebook

#Politano: “Vittoria importante. Nazionale Siamo carichi, vogliamo andare al Mondiale” x.com