Come non rovinare i capelli mossi quando si dorme?

Chi ha i capelli mossi conosce bene la sfida di mantenere le onde definite durante la notte. Spesso, al risveglio, i capelli appaiono crespi, annodati e con un volume eccessivo. Questa situazione può rendere difficile trovare una soluzione semplice e efficace per preservare l’aspetto desiderato senza dover ricorrere a styling aggressivi o frequenti lavaggi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Chi ha i capelli mossi lo sa bene: potete uscire di casa con onde definite e morbide e svegliarvi la mattina dopo con una massa informe di crespo, nodi e volumi incontrollati. È un problema quotidiano, spesso sottovalutato, che non dipende solo da come trattate i capelli durante il giorno, ma da quello che succede mentre dormite. L’attrito notturno, i movimenti involontari e la disidratazione progressiva mettono a dura prova una tipologia di capello già più sensibile per natura. La buona notizia è che non serve stravolgere tutto. Molto dipende da come preparate i capelli prima di andare a letto. Perché la notte è un momento critico per i capelli mossi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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