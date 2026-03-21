Il Galaxy S26 Ultra è dotato di una fotocamera molto avanzata, considerata tra le più performanti sul mercato degli smartphone. Per migliorare la qualità delle foto, è fondamentale conoscere le impostazioni corrette tra le numerose opzioni presenti nell'interfaccia. Una guida completa aiuta a sfruttare al meglio le funzionalità offerte dal dispositivo.

Galaxy S26 Ultra ha una delle fotocamere più avanzate disponibili su smartphone, ma per ottenere il massimo è importante conoscere le impostazioni giuste tra le tante disponibili nell’interfaccia. Durante i miei test ho provato tutte le modalità disponibili, dalle foto in alta risoluzione ai video in 8K, passando per gli scatti notturni, lo zoom e le macro, per capire quali opzioni conviene attivare e quali invece è meglio lasciare disattivate. In questa guida trovi i consigli per migliorare la qualità delle foto e dei video, con esempi reali registrati direttamente con Galaxy S26 Ultra. Qui sotto puoi vedere alcuni test video registrati con lo smartphone. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Come migliorare le foto con Galaxy S26 Ultra: guida completa alla fotocamera

Articoli correlati

Xiaomi 17 ultra domina galaxy s26 ultra scopri il miglioramento della fotocamera di punta che meritiQuesto articolo analizza in modo organico il Xiaomi 17 Ultra, focalizzandosi su design, prestazioni fotografiche, schermo, autonomia e accessori.

Galaxy s26 ultra: le migliori migliorie della fotocamera di cui nessuno parlal’analisi odierna presenta le novità principali della gamma galaxy s26, con particolare attenzione al modello ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra Official First Look - IT's finally HERE

Una raccolta di contenuti su Come migliorare le foto con Galaxy S26...

Temi più discussi: Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: il Privacy Display fa la differenza?; La serie Samsung Galaxy S26 e la serie Galaxy Buds4 ora disponibili in tutto il mondo; Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: finalmente qualcosa di nuovo; Samsung Galaxy S26, data di uscita, prezzi e caratteristiche del nuovo smartphone Android.

Samsung Galaxy S26 Ultra: il salto di qualità per le FOTO passa dal softwareSamsung punta sulle novità a livello software per potenziare le fotocamere del Galaxy S26 Ultra, nonostante l'hardware rimanga invariato. Anche ? ?? ?? se l’hardware delle fotocamere del Galaxy S26 ... telefonino.net

Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: finalmente qualcosa di nuovoPer diversi giorni il Galaxy S26 Ultra di Samsung è stato il nostro compagno di vita. Oltre alle conferme del colosso coreano come la qualità del display e una suite AI senza rivali, arriva il Privacy ... hwupgrade.it

TELESIN alza il livello Questo Master Grip per Samsung Galaxy S26 Ultra trasforma lo smartphone in una vera camera Grip professionale, controlli fisici, batteria integrata e accessori da creator… qui si gioca sul serio Lo sto testando e vi dico solo una c facebook

Samsung Galaxy S26 Ultra: Amazon sconta di 500€ la versione da 512GB x.com