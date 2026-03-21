Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, negli Stati Uniti si è assistito a un cambiamento culturale in cui la figura di un attore come Chuck Norris è passata dall’essere semplicemente un interprete di ruoli a incarnare un simbolo di semplicità e forza. In quel periodo si è verificato un mutamento nel modo di rappresentare i personaggi sul grande schermo, con un'attenzione crescente verso l’azione diretta e meno elaborata.

A un certo punto, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, l’America ha deciso che la complessità era sopravvalutata. Non è successo con un discorso ufficiale, né con una legge. È successo al cinema, in televisione, nei pomeriggi feriali, quando un uomo entrava in scena, parlava poco e rimetteva tutto a posto. Quell’uomo era Chuck Norris. E ieri, quell’uomo è morto. Non un grande attore, non un interprete sfumato, ma qualcosa di più preciso: una funzione. Ogni suo movimento — il calcio rotante, lo sguardo fisso, la battuta secca — era parte di una grammatica elementare della giustizia. Il mondo è storto, qualcuno lo raddrizza. Fine della storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Chuck Norris ha finito per interpretare, più che un personaggio, una funzione

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