Colpi a 160 km h | Alcaraz-Fonseca highlights Miami

Nel secondo turno di Miami si è disputato il match tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, concluso con il risultato di 6-4, 6-4 in un’ora e 35 minuti. Alcaraz, numero uno al mondo, ha vinto con colpi che hanno raggiunto i 160 kmh, ma anche il giovane brasiliano ha mostrato alcune giocate notevoli, seppure ancora lontano dai livelli più elevati.

Il match più atteso del secondo turno di Miami tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca: è finita 6-4 6-4 in un’ora e 35 minuti per il numero uno del mondo, ma non sono mancate giocate da applausi anche del giovane brasiliano, ancora distante dall'empireo del gioco. Tra i colpi che hanno fatto il giro del web, un dirtto a circa 160 kmh (minuto 0:35 del video) dello spagnolo. A fine partita Fonseca ha parlato delle differenze tra Alcaraz e Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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