Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 30^ giornata

Ecco i risultati e la classifica aggiornati dopo la 30ª giornata della Serie A 2025-2026. La giornata ha visto diverse vittorie e sconfitte tra le squadre in corsa per le prime posizioni, con alcuni incontri ancora in corso o in attesa di essere completati. La classifica riflette i punti accumulati fino a questo momento e sarà soggetta a ulteriori variazioni nelle prossime giornate.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 30^ giornata Articoli correlati Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 21^ giornata Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 17^ giornata RISULTATI 26ª GIORNATA SERIE A 2025/26! #risultati #seriea #calcio #campionato Contenuti e approfondimenti su Classifica Serie Temi più discussi: Verona - Genoa (0-2) Serie A 2025; Classifica multe Serie A 2025-2026: quanto pagano i club e perché; Serie A – Classifica anno solare: ottima partenza dell’Inter; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 29ª giornata. Serie A 2025-2026: Juventus-Sassuolo, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Juventus-Sassuolo, trentesima giornata di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium ... sportal.it Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it La classifica della Serie A 2025-2026 #SkySport #SkySerieA x.com #serieA2 #PoolPromozione #Programma #Classifica #PoolSalvezza #Programma #Classifica SERIE A2. Tra Talmassons e la Serie A1 c'è Roma, le speranze di Brescia passano da Costa Volpino Ultima giornata di Pool Promozione, si decide anche la griglia facebook