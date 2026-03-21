Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato
Ecco la classifica marcatori della Serie A 2025-2026. Mateo Retegui si è aggiudicato il titolo con 25 gol realizzati durante la stagione, risultando il miglior goleador del campionato. La graduatoria include altri attaccanti che hanno contribuito con le proprie reti, evidenziando le performance più intense della competizione. La classifica si aggiorna in tempo reale con le ultime marcature dei giocatori.
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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