Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | a Diggins generale e distance a Dahlqvist la sprint

La stagione 2025-2026 di sci di fondo femminile è partita venerdì 28 novembre a Ruka. La classifica generale e quella sulla distanza sono guidate da Diggins, mentre Dahlqvist si distingue nella sprint. Le competizioni si sono svolte in diverse tappe, con atlete che si sono confrontate su diversi terreni e distanze. La stagione prosegue con molte gare ancora in programma e atlete che cercano di migliorare i loro piazzamenti.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. DIGGINS Jessie USA 2227. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: a Diggins generale e distance, a Dahlqvist la sprint Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, sale Cassol nella sprintIl Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in... Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins controlla Ilar, lotta furiosa nella sprintLa Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake... Contenuti utili per approfondire Classifica Coppa del Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, ma Aicher è vicina; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo cerca il tris di coppe, Pellegrino terzo nella generale; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO SI PRENDE TUTTO! Vittoria e Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LAURA PIROVANO VINCE LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA LIBERA SE...TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DELLA ... oasport.it Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Sci alpinoLaura Pirovano conquista il suo primo globo di cristallo della carriera: è prima nella classifica di Coppa del mondo 2025/26 di discesa libera donne e alle Finals. Dominik Paris vince a Kvitfjell ed è ... olympics.com Una superlativa Lucia DALMASSO si è imposta con autorevolezza nello slalom parallelo di Winterberg conquistando il successo nella classifica di Coppa del Mondo della specialità. La ventottenne di Falcade ha archiviato il quarto successo della stagione, co facebook Maurizio BORMOLINI è diventato il primo atleta italiano di snowboard a vincere per due volte consecutive la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità alpine riconfermandosi nuovamente al vertice anche nella graduatoria del gigante parallelo. x.com