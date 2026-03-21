Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot conquista la generale e la pursuit

La stagione 2025-2026 di Coppa del Mondo femminile di biathlon è iniziata il 29 novembre 2025 a Oestersund, in Svezia, dove si sono disputate le prime tappe. La competizione comprende nove tappe complessive e prevede un totale di 21 gare per stilare la classifica generale. Tra le protagoniste della prima parte di stagione c’è stata Jeanmonnot, che ha conquistato la leadership sia nella generale sia nella prova di inseguimento.

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: strepitosa Hanna Öberg, Vittozzi ancora nelle 5! Quando gli sport invernali (in primavera.) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streaming ASSO PIGLIATUTTO! Laura Pirovano vince la discesa di Kvitfjell e celebra la Coppa del Mondo di specialità! Laura Pirovano è la nuova regina della discesa libera. La trentina completa l’impresa, trionfando anche a Kvitfjel e centrando la. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conquista la generale e la pursuit Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conquista la generale, Vittozzi in lotta per il podioLa Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma:... Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conserva la testa, Wierer e Vittozzi indietreggiano Women’s 12.5 km Mass Start – Nove Mesto - Biathlon season 2025/2026 IBU World Cup Contenuti utili per approfondire Classifica Coppa del Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Sofia Goggia vince la Coppa di Super G se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, ma Aicher è vicina; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano e Goggia in lotta per le graduatorie di specialità!. Quanti soldi guadagna Laura Pirovano vincendo la Coppa del Mondo? C’è una brutta sorpresa. E la classifica dei premi…Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, trionfando nella modalità degna delle grandi campionesse: imponendosi nell'ultima gara della ... oasport.it Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Sci alpinoLaura Pirovano conquista il suo primo globo di cristallo della carriera: è prima nella classifica di Coppa del mondo 2025/26 di discesa libera donne e alle Finals. Dominik Paris vince a Kvitfjell ed è ... olympics.com Vincendo l’ultima discesa libera di Coppa del Mondo nelle finali di Kvitfjell, Dominik Paris si è piazzato terzo nella classifica di specialità ed è entrato ulteriormente nella leggenda dello sci italiano e mondiale Ora è solo dietro Franz Klammer per numero di vitt facebook Maurizio BORMOLINI è diventato il primo atleta italiano di snowboard a vincere per due volte consecutive la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità alpine riconfermandosi nuovamente al vertice anche nella graduatoria del gigante parallelo. x.com