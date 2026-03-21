classifica album tony effe e side baby entrano direttamente al primo posto con crack musica ii

Nella classifica degli album pubblicata da Fimi e NIQ per la settimana dal 13 al 19 marzo, Tony Effe e Side Baby conquistano il primo posto con “Crack Musica II”. Il podio si rinnova completamente rispetto alla settimana precedente, con Fulminacci e Olly che si posizionano in posizioni elevate. La classifica riflette i cambiamenti nelle preferenze degli ascoltatori in questi giorni.

Cambia completamente il podio della Classifica Album elaborata da Fimi e NIQ sui dati della settimana dal 13 al 19 marzo, dove vediamo nelle posizioni più alte Tony Effe e Side Baby, Fulminacci ed Olly. Alla #10 entra Vaz Te con Vt3sor: pubblicato il 13 marzo, il terzo lavoro in studio del rapper del collettivo Wildbandana, del quale fanno parte anche Izi e Tedua, ospita nella tracklist quattordici brani tra i quali figurano i feat dei due artisti oltre a Tormento, Sayf e Bresh. Scivola dalla #1 alla #9 Kiss All The Time. Disco Occasionally di Harry Styles. Il quarto lavoro in studio dell’ex One Drection. Prodotto da Kid Harpon, segna una... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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