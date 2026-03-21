citofonare rai2 arruola i gemelli di guidonia

Nel weekend di Rai 2, torna il programma di interviste e collegamenti chiamato Citofonare Rai2. Questa stagione vede la conduttrice Paola Perego al timone, senza la presenza di Simona Ventura. La trasmissione continuerà a proporre approfondimenti e interviste, mantenendo il suo formato abituale. Tra le novità, i Gemelli di Guidonia parteciperanno al programma.

Nel weekend di Rai 2 sta per tornare Citofonare Rai2, il programma di interviste, rubriche e collegamenti che in questa stagione vedrà Paola Perego senza più Simona Ventura al suo fianco. Ma non mancheranno nuovi innesti per un’annata più corta ma, come anticipato da Davide Maggio, con raddoppio al sabato. A partire dal primo fine settimana di aprile, Citofonare Rai2 andrà infatti in onda anche il sabato, sempre alle 11.15, oltre che di domenica come accade ormai dalla stagione 20212022. Il cast di Citofonare Rai2 2026. Tra le novità di questa edizione: Cristina Fogazzi, imprenditrice e fenomeno del mondo beauty, pronta a dispensare consigli... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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