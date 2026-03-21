Ciro Ferrara non compare nel murale Napoli Dream Team di Jorit e ha commentato di sapere il motivo della sua assenza, esprimendo dispiacere. L'artista partenopeo, che ha realizzato il murale, non lo ha inserito nell’Undici ideale, spiegando che si è lasciato influenzare dal suo risentimento e che è troppo giovane per aver vissuto quegli anni.

“Sono Ciro Ferrara, napoletano di nascita e di sangue. Non serve aggiungere altro”, conclude così il lungo e commovente post Instagram l’ex difensore, nonché bandiera del Napoli. Ciro Ferrara ci ha tenuto ad esprimere via social tutta la propria delusione per l’esclusione dal murale di Jorit all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. La gigantografia che si erge, lato distinti, sulla facciata dell’impianto di Fuorigrotta, rappresenta l’Undici più significativo della storia del Napoli. Al centro, a presenziare (e non potrebbe essere altrimenti) Diego Armando Maradona, in compagnia di Dino Zoff, Kalidou Koulibaly, Giuseppe Bruscolotti, Faouzi Ghoulam, Ruud Krol, Antonio Juliano, Marek Hamsik, Dries Mertens, Careca, Edinson Cavani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciro Ferrara fuori dal murale Napoli Dream Team: "So perché non ci sono e mi è dispiaciuto"

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Ferrara viene escluso dal murale con i campioni del Napoli e si sfoga sui social: “So il motivo. Per fortuna ci sono tifosi che conoscono i fatti”“Mentirei se fingessi di non conoscerne il motivo reale, nonostante le supercazzole che sono state accampate”.

Ciro Ferrara escluso da Jorit nel murale allo stadio Maradona: “Io figlio di Napoli”. E scrive F839Ciro Ferrara ci è rimasto male e replica con un post su Instagram alla sua esclusione dall'undici più rappresentativo della storia centenaria del...

Altri aggiornamenti su Ciro Ferrara

Temi più discussi: Ciro Ferrara: Fuori dal murales? Mi è dispiaciuto, sono un vero napoletano; L'ex Juve e Napoli Ciro Ferrara alimenta le polemiche: Scalvini-Frattesi non è mai rigore, ma le cose sono cambiate; Ciro Ferrara escluso dal murale con la top 11 del Napoli: Traditore. La replica: Maradona m'avrebbe voluto; È stato escluso dal murale per volere dei tifosi. Su Instagram: Sono un figlio di Napoli e il napoletano più vincente della storia del Napoli. Per fortuna ci sono anche tifosi che non vedono il mio trasferimento alla Juventus come un rifiuto delle mie origini. Leggi.

Ciro Ferrara escluso dal murales dei migliori 11 del Napoli: Mi è dispiaciuto, sono il napoletano più vincente nella storia del clubSul proprio account Instagram Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, commenta con rammarico l'esclusione da parte dello street artist Jorit dal murales dei migliori 11 ... tuttojuve.com

Escludere Ciro Ferrara dal murales è il trionfo del provincialismo, è la Napoli retrò felice di esserloEroe del Napoli di Maradona e decisivo in Coppa Uefa, Ciro Ferrara è stato escluso dal murales del Napoli perché andò alla Juventus. ilnapolista.it

: “ ”. Fa rumore, e non poco, l’esclusione di Ciro Ferrara dal murale realizzato da Jorit all’esterno dello stadio Maradona, dedicato agli undici calci facebook

Con tutto il rispetto, qua il problema non è l'assenza di Ciro Ferrara fuori allo stadio ma la mancanza di Scott Mc Tominay dentro al Duomo direttamente in braccio a San Gennaro #CagliariNapoli x.com