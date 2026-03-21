Circonvallazione Clementina | ecco i fondi

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per la riparazione della Circonvallazione Clementina, strada che circonda il centro storico di Servigliano. L’intervento prevede lavori di manutenzione della strada e l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo via. Questi fondi sono destinati a migliorare la viabilità e l’accessibilità dell’area. I lavori sono ora pronti per essere avviati.

L’Ufficio Speciale Ricostruzione (Usr) ha recentemente approvato il progetto esecutivo per la riparazione della Ciconvallazione Clementina la strada che circonda il centro storico di Servigliano, un intervento strategico che prevede anche l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo via. Il finanziamento ammonta complessivamente a 500.000 euro, interamente concessi al Comune, che agisce come soggetto attuatore. "Con l’approvazione del progetto esecutivo e la contestuale concessione del contributo – spiega il commissario Guido Castelli - l’intervento entra nella fase operativa, con la possibilità per il Comune di procedere all’avvio delle procedure di gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circonvallazione Clementina: ecco i fondi Articoli correlati Lavori alla scuola 'Clementina Perone' di Bari, sbloccati fondi: cantieri nelle prossime settimaneSaranno finanziati con somme provenienti dal fondo di riserva del Comune di Bari i lavori nella scuola ‘Clementina Perone-Carlo Levi’ di via... Olimpiadi Milano-Cortina, venerdì 6 febbraio scuole chiuse all’interno della circonvallazione esterna: la decisione per la sicurezza. Ecco qualiVenerdì 6 febbraio 2026, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Milano all’interno della circonvallazione esterna. Una raccolta di contenuti su Circonvallazione Clementina Discussioni sull' argomento Circonvallazione Clementina: ecco i fondi; A Servigliano anche le strade sono accessibili: mezzo milione per abbattere ogni barriera della circonvallazione; Mezzo milione di euro per l’asse viario di Servigliano. Opera finanziata dall’Ufficio Ricostruzione.