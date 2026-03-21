Cinquant’anni del Tg2 Nuova sigla di Lusini

Il Tg2 della Rai festeggia oggi i cinquant’anni di trasmissioni, con una nuova sigla che accompagnerà tutto il giorno. La presentazione della sigla è avvenuta in occasione di questo importante traguardo, rendendo omaggio a un mezzo di informazione che ha segnato mezzo secolo di storia televisiva. La giornata sarà dedicata alla diffusione di questa novità attraverso vari aggiornamenti e trasmissioni speciali.

Oggi il Tg2 della Rai celebra i cinquant’anni di vita. Per tutta la giornata una nuova sigla imperverserà per ricordare l’evento. La musica inedita è stata composta da Mauro Lusini assieme al suo storico collaboratore Gregorio Puccio. Molte sono state le sigle composte per la Rai dal cantautore senese e giraffino. Lusini è da sempre apprezzato per la sua capacità di creare musiche immediatamente riconoscibili, capaci di entrare nell’immaginario collettivo e accompagnare per decenni programmi e rubriche televisive. Le sue composizioni hanno contribuito a definire un’identità sonora precisa, diventando parte integrante della memoria culturale del pubblico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinquant’anni del Tg2 Nuova sigla di Lusini Articoli correlati 50 anni di Tg2: la rivoluzione del pluralismo informativoOggi, domenica 15 marzo 2026, il secondo canale della Rai celebra mezzo secolo di vita con uno speciale dedicato alle inchieste storiche. Anteprima americana. Cinquant’anni di “Tutti gli uomini del presidente”Robert Redfort e Dustin Hoffman nei panni di Bob Woodward e Carl Bernstein, nel film "Tutti gli uomini del presidente" (foto ANSA) Mezzo secolo dopo... Altri aggiornamenti su Tg2 Nuova Temi più discussi: Tg2 50 anni di notizie; Il Tg2 compie 50 anni, festa a Roma il 15 marzo - FNSI; I 50 anni del Tg2, le notizie del secondo telegiornale italiano che hanno fatto la storia; BellaMa' 2025/26 - TG2, 50 anni di informazione - 16/03/2026 - Video. Tg2 50 anni di notizie sabato 21 marzo su Rai DueTG2 50 anni di notizie andrà in onda sabato 21 marzo alle 21.20 su Rai 2, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni del TG2 ... msn.com Il Tg2 compie 50 anni, una festa per il giornalismo!Assieme al direttore Antonio Preziosi ripercorriamo la straordinaria storia del telegiornale di Rai2, da Piero Angela a papa Leone XIV ... sorrisi.com Nuova ondata di attacchi sull'#Iran, colpito impianto nucleare. Da #Israele droni sul #Libano: a #Beirut 11 morti tra gli sfollati. I pasdaran: "Colpita un'altra nave americana". Al #Tg2Rai ore 13,00 #12marzo facebook