Nel match di apertura del ventiquattresimo turno di Terza categoria, alle 14,30, la capolista Monti affronta il Fosdinovo in una sfida che si preannuncia intensa e decisiva per la classifica. La partita si svolge tra il Cinquale e lo Spartak Apuane, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in una fase cruciale della stagione. La sfida si prefigura come una delle più attese del weekend.

Il ventiquattresimo turno del campionato di Terza categoria si apre alle 14,30 con il big match in alta classifica, dove conta più il peso specifico che i tre punti. Di fronte le due seconde del torneo, Cinquale e Spartak Apuane (55 punti), già con un piede nei playoff ma con l’obiettivo di arrivarci nel miglior modo possibile. La partita si presenta come uno snodo interessante anche per la corsa al vertice, con un occhio inevitabile al Monti capolista impegnato lunedì 23 in casa dell’ICF Fosdinovo. In caso di risultato favorevole e di un passo falso del Monti nel posticipo, la distanza si accorcerebbe, riaprendo almeno in parte i giochi. Ma la sensazione, già alla vigilia, era che il campionato fosse ormai indirizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinquale-Spartak Apuane Sfida da tripla. La capolista Monti incrocia il Fosdinovo

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