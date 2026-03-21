Cingapura | il primo ristorante di cucina singaporeana autentica in Italia

A Milano, in via Marcona nella zona delle Cinque Giornate, ha aperto il primo ristorante di cucina singaporeana autentica in Italia. Il locale, chiamato Cingapura, è stato inaugurato nella primavera del 2025 e propone piatti tradizionali di Singapore, offrendo ai clienti un'esperienza culinaria originale e diversa rispetto alle proposte italiane. L'apertura rappresenta un'eccezione nel panorama gastronomico locale.

In via Marcona, zona Cinque Giornate, Milano ha accolto un’anomalia culinaria che merita attenzione: Cingapura, il primo ristorante di cucina singaporeana autentica aperto in Italia nella primavera del 2025. Non si tratta dell’ennesima proposta fusion che ammicca all’Oriente con superficialità, ma di un viaggio sensoriale che affonda le radici in sei secoli di storia gastronomica del Sud-est asiatico. Un ponte tra culture e continenti. La storia di Kinney Jing Di, giovane chef alla guida di Cingapura, racconta molto più di una semplice apertura. Nato da padre singaporeano e madre cinese, cresciuto tra Malesia, Singapore e Cina dove ha studiato cucina, ha vissuto un’esistenza nomade che lo ha portato dal motorsport di Formula 4 in Italia alla riscoperta della sua vera vocazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Cingapura: il primo ristorante di cucina singaporeana autentica in Italia Articoli correlati Leggi anche: Apre in città il primo ristorante di cucina coreana Apre a Milano il primo ristorante senza tavoli, il nuovo concept per avvicinare clienti e cucinaApre oggi a Milano il nuovo ristorante di Langosteria, pensato per avvicinare clienti e cucina: completamente sprovvisto di tavoli, si mangia su...