Dopo la Milano Fashion Week, i marchi di cashmere cinesi sono comparsi sul mercato internazionale. Nella contea di Shijiazhuang, in Cina, un laboratorio produce capi in cashmere destinati all’esportazione. La presenza di questi marchi si nota nel contesto delle esportazioni di prodotti tessili e di moda provenienti dalla regione. La loro diffusione si accompagna a una crescente attenzione verso il settore del cashmere cinese.

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – In un laboratorio di capi in cashmere nella contea di Qinghe, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, file di macchine computerizzate per la maglieria in piano funzionano a pieno ritmo, mentre gli operai si affrettano a completare i nuovi ordini dei prodotti in cashmere destinati alle spedizioni in Europa. Poco dopo il Capodanno cinese, una delegazione commerciale della contea di Qinghe, composta da sei aziende produttrici di cashmere, ha partecipato alla Milano Fashion Week in Italia. E' il quarto anno consecutivo che le aziende di Qinghe prendono parte all'evento. “Non ci saremmo mai aspettati che la nostra prima partecipazione all'evento ci avrebbe permesso di ottenere ordini potenziali per 500. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, marchi di cashmere sul mercato internazionale dopo la Milano Fashion Week

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