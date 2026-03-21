Con il passare degli anni, molte persone scoprono di apprezzare cibi che in passato evitavano completamente. Questi cambiamenti avvengono spesso senza spiegazioni precise, semplicemente perché si acquisisce una nuova familiarità o si modifica il modo di percepire certi sapori. Non si tratta di modifiche negli alimenti stessi, ma di un'evoluzione personale nel modo di gustarli.

Il caffè che da adolescenti appariva troppo amaro diventa parte della routine quotidiana, alcune verdure che da bambini non volevamo nemmeno assaggiare entrano lentamente nel nostro menù settimanale, mentre sapori più intensi, come quelli di alcune spezie o dei formaggi stagionati, smettono di risultare eccessivi. È un’esperienza molto comune, eppure raramente ci chiediamo perché succeda. I nostri gusti cambiano davvero? Oppure siamo noi a cambiare il modo in cui li percepiamo? La ricerca scientifica mostra che il nostro rapporto con il gusto è molto più dinamico di quanto si pensi. Le preferenze alimentari non sono fisse: evolvono nel tempo e sono influenzate da una combinazione complessa di fattori biologici, esperienze sensoriali, e anche dal contesto psicologico e sociale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cibi preferiti: perché a un certo punto cambiamo idea su alimenti che non abbiamo mai voluto mangiare

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