ciao maschio e la primavera con rocco papaleo paolo vallesi e andreas muller

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 21 marzo, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste al mondo maschile in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 21 marzo 2026. Il nuovo interrogativo della padrona di casa riguarda la primavera, una stagione che segna il risveglio della natura ma anche dei sensi: come vivono i maschi questa stagione in cui si (ri)accendono sentimenti e desideri? A discutere sul tema ci saranno: Rocco Papaleo, tra i protagonisti della fortunata serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e al cinema con il suo ultimo film Il bene comune; il cantautore Paolo Vallesi e il ballerino e coreografo Andreas Muller, nei mesi scorsi al centro di una battaglia social contro gli haters che da anni perseguitano lui, la moglie Veronica Peparini e le loro figlie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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