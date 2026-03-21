Ci sono novità sul caso Delmastro e Meloni fatica un po' a difenderlo

Si intensificano le indagini sul caso che riguarda Andrea Delmastro e la sua socia, una ragazza di 19 anni, coinvolta nella gestione di un ristorante. La giovane e il padre, Mauro Caroccia, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Caroccia, già condannato per reati con aggravante mafiosa, figura tra le persone sotto inchiesta, mentre il ministro fatica a sostenere la sua posizione.

La socia di Andrea Delmastro, la ragazza di 19 anni con cui fondò una società per gestire un ristorante, sarebbe indagata insieme al padre Mauro Caroccia, già condannato per reati con aggravante mafiosa. Nelle ultime interviste Giorgia Meloni ha difeso Delmastro, ma ha anche detto che se la questione si allarga "la magistratura farà il suo corso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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