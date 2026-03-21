chuck norris le cause della morte

Chuck Norris era di buon umore, secondo fonti di TMZ, prima di morire improvvisamente alle Hawaii, dove era ricoverato. La sua scomparsa ha colpito molti, anche se i dettagli sulle cause del decesso non sono stati ancora resi noti. La notizia ha fatto il giro dei media e ha generato molte reazioni tra i fan e i conoscenti.

Chuck Norris era “di buon umore”, come riportano alcune fonti a TMZ, prima della morte improvvisa, avvenuta alle Hawaii dove era ricoverato. La scomparsa dell’attore 86enne, volto iconico del cinema d’azione americano, ha sconvolto tutto il mondo. Proprio lui, che sembrava indistruttibile e che alla sua età continuava ad allenarsi, si è spento in modo inaspettato. Come è morto Chuck Norris. La famiglia di Chuck Norris ha già fatto sapere di “voler mantenere riservate” le circostanze legate alla morte dell’attore. Lo scorso 10 marzo, in occasione del suo compleanno, l’attore aveva condiviso sui social un video in cui si allenava e aveva dichiarato: “Io non invecchio, salgo di livello”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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La morte di Chuck Norris, la causa della morte di Chuck Norris

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