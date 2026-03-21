Chuck Norris e la moglie Gena O’Kelley | matrimonio curiosità e vita privata

Da novella2000.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chuck Norris e la moglie Gena O’Kelley sono stati protagonisti di un episodio recente che ha coinvolto il loro rapporto. Norris è deceduto dopo un ricovero d’urgenza e, secondo quanto si è appreso, la moglie è stata presente fino all’ultimo momento. La coppia ha condiviso una lunga storia di vita privata, fatta di matrimonio e ricorrenze.

Chuck Norris è morto dopo un ricovero d’urgenza: al suo fianco fino all’ultimo la moglie Gena O’Kelley, presenza costante e punto di riferimento. Figura riservata ma fondamentale nella vita di Chuck Norris, Gena O’Kelley è stata molto più della semplice “moglie di una star”. Tra carriera nel mondo della moda, attività imprenditoriali e un ruolo attivo in iniziative benefiche, ha costruito negli anni un profilo autonomo, discreto e lontano dai riflettori, contribuendo in modo significativo alla vita personale e professionale dell’attore. Ecco chi è e cosa sappiamo di lei. La notizia della morte di Chuck Norris ha segnato la fine di un’icona riconosciuta a livello mondiale, simbolo di forza, disciplina e longevità nel cinema d’azione e nelle arti marziali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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