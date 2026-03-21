È morto a 86 anni il celebre attore noto per il suo ruolo in Walker Texas Ranger. La sua scomparsa ha suscitato numerosi ricordi e omaggi, mentre i media italiani ne hanno ricordato la carriera e le apparizioni pubbliche. La notizia ha fatto il giro del web, dove molti utenti hanno condiviso meme e messaggi di affetto. La sua figura rimarrà legata a una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e dei film d’azione.

Chuck Norris, attore americano ed ex campione di karate, protagonista della popolare serie televisiva Walker Texas Ranger, è scomparso all’età di 86 anni. Il suo personaggio ha scatenato un fenomeno Internet planetario: i Chuck Norris facts. Dal 2005 si sono rovesciati in Rete milioni di meme satirici che parodiavano i super poteri dell’eroe invincibile. Pillole tipo: “Chuck Norris può spezzare un atomo a mani nude”. “Chuck Norris non dorme, riflette”. “Chuck Norris travolge le valanghe”. Onoriamo la memoria di Chuck, dedicandogliene un mazzetto, come fossero fiori: i Football facts. Bastoni riesce a ricevere fallo anche se gioca in singolo a tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chuck Norris e i Football facts: l'ultimo saluto al re dei meme

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