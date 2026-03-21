Nel dibattito tra Criscitiello, Cruciani e Zazzaroni si discute di Chivu Inter e del ruolo dell’allenatore nel progetto a lungo termine. I tre giornalisti si confrontano sulle decisioni e sulle strategie del club, senza approfondire motivazioni o cause specifiche. La discussione si concentra sulle posizioni e sulle opinioni di ciascuno riguardo alla gestione tecnica della squadra.

Inter News 24 Chivu Inter è il tema che accende lo scontro tra Criscitiello, Cruciani e Zazzaroni. I tre opinionisti si interrogano sul valore del tecnico. I nerazzurri, reduci dal pareggio contro l’Atalanta, si preparano alla trasferta di Firenze senza il proprio condottiero in panchina, fermato dal giudice sportivo. Nonostante la corsa al titolo, il valore di Cristian Chivu, lo stratega che ha scalato le gerarchie dopo i successi con la Primavera, spacca la critica tra chi ne loda la gestione e chi ne mette in dubbio il pedigree per il futuro del club meneghino. Le dichiarazioni da Numer1. Michele Criscitiello: «Io ero e sono contro le grandi squadre come nerazzurri, Milan, Juve e Napoli che prendono allenatori con 13 presenze in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, il dibattito tra Criscitiello, Cruciani e Zazzaroni: «Allenatore da progetto a lungo termine?»

Articoli correlati

Zazzaroni si sbilancia sull’Inter di Chivu: «Ciclo vincente». Le parole e il confronto con Cruciani…di Redazione Inter News 24Zazzaroni si sbilancia sull’Inter di Chivu: «Ciclo vincente».

Criscitiello sul futuro di Chivu: «Non può essere lui l’allenatore del futuro dell’Inter. Il fallo su Frattesi? Per me non è rigore perché…»di Redazione Inter News 24Criscitiello, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così dell’Inter e del futuro di Cristian Chivu: ecco le sue parole...

Una raccolta di contenuti su Chivu Inter

Temi più discussi: Chivu e Allegri restano: con continuità tecnica Inter e Milan sono già avanti per la prossima stagione; Criscitiello: Il futuro dell’Inter non può essere Chivu, Cruciani contesta: Come fai a dire…; L'Inter e l'assist Scudetto dalla Lazio: il Milan scivola a -8 e il vantaggio nerazzurro aumenta nonostante il pari con l'Atalanta e le polemiche; Inter, Chivu squalificato per una giornata dopo le proteste contro l’Atalanta.

Criscitiello: Chivu non può essere il futuro dell’Inter, Cruciani gli contesta subito due coseNello studio del podcast Numer1 si è acceso un dibattito intorno a Cristian Chivu e al fatto che possa essere il futuro dell'Inter. golssip.it

Inter, il retroscena dopo il silenzio stampa: cos’è successo nello spogliatoio tra Chivu, Marotta e AusilioLungo colloquio nello spogliatoio dell'Inter, con Chivu e Marotta protagonisti, dopo il silenzio stampa al termine di Inter-Atalanta ... spaziointer.it

#Inter, cosa filtra su Palestra: #Chivu ha dato un indizio x.com

Fiorentina-Inter, ecco l’UNDICI PROBABILE nella testa di Chivu facebook