Chick Corea l’ultima performance

Nel ottobre del 2020, il tastierista Chick Corea si esibisce in un doppio concerto alla Ruth Eckerd Hall di Clearwater, in Florida. Quella rappresenta la sua ultima apparizione pubblica prima di morire nel febbraio successivo. La performance vede Corea protagonista di un’esibizione intensa e apprezzata, che rimarrà come suo ultimo contributo musicale dal vivo.

Jazz Il doppio concerto alla Ruth Eckerd Hall di Clearwater in Florida (ottobre 2020) resta l’ultima performance del geniale tastierista morto nel febbraio successivo Il doppio concerto alla Ruth Eckerd Hall di Clearwater in Florida (ottobre 2020) resta l’ultima performance del geniale tastierista morto nel febbraio successivo. Si tratta di un canto d’addio, in cui per piano solo ripercorre un’entusiasmante carriera, dove convergono gli echi del debutto, i brani latineggianti (che lo rendono celeberrimo), le improvvisazioni su noti standard che quasi coprono l’intero arco di storia del jazz e il finale con sei delle sue Children’s Song. Che altro dire? È Chick Corea, genio della musica dagli anni Settanta a oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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