Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf di Firenze, è stato il marito di Irene Grandi dal 2018 al 2022. La cantante e Doni si sono conosciuti nel 2015 attraverso amici comuni. La loro relazione si è conclusa con un divorzio, e Doni ha dichiarato di essere molto egoista, affermando che la musica è sempre stata la sua priorità.

L orenzo Doni è stato il marito di Irene Grandi dal 2018 al 2022. Avvocato e istruttore di golf di origini fiorentine, ha conosciuto l’artista nel 2015 grazie ad alcuni amici in comune. Una storia, la loro, “allergica” ai gossip e al mondo dello spettacolo, in realtà. A Vanity Fair, su di lui, la Grandi aveva detto: “ Non è un musicista, lavora dietro le quinte. Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza”. Il fidanzamento tra Irene Grandi e Lorenzo Doni è durato tre anni, poi i due si sono sposati il 2 luglio 2018. Il matrimonio di Irene Grandi è stato celebrato in provincia di Oristano, a San Pietro a Narbolia, alla presenza di qualche amico e dei familiari più stretti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lorenzo Doni, l’ex marito di Irene Grandi e perché hanno divorziato: “Sono egoista, la musica prima di tutto”

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