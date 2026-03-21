Elio, noto come frontman di Elio e le Storie Tese, è sposato dal 2009 con Camilla, che è anche madre dei suoi due figli gemelli. La coppia ha mantenuto un basso profilo sulla loro vita privata, e la donna è conosciuta principalmente attraverso questa relazione. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sul loro rapporto o su altri aspetti personali.

Elio, al secolo Stefano Belisari, frontman di Elio e le Storie Tese, è sposato dal 2009 con la moglie Camilla. Su di lei non si sa nient’altro. I due hanno deciso di mantenere una vita privata estremamente riservata, lontana dai riflettori e dal gossip. Il tutto, da quanto ha raccontato Elio stesso al Corriere della Sera, è stato voluto proprio dalla moglie: “Ha fatto tutto lei. Gli antichi romani dicevano che l’uomo è la testa ma la donna è il collo che decide come muovere il capo”. La coppia ha due figli gemelli, Dante e Ulisse, nati l’11 novembre 2009. Oggi hanno 16 anni e vivono a Milano con i genitori. Dante Belisari, uno dei due figli gemelli di Elio, è affetto da autismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la misteriosa moglie di Elio (e le Storie Tese), Camilla e mamma dei suoi due figli gemelli

Articoli correlati

Chi è Kimberly Brook, la moglie di e mamma dei suoi sei figliJames Van Der Beek si sposa una prima volta nel 2003, unendosi così in matrimonio alla collega Heather McComb.

Elio di Elio e le Storie Tese: “L’autotune a Sanremo è come il doping. Venezi? Sto tutta la vita con l’orchestra”Elio degli Elio e le Storie Tese critica l’uso dell’Autotune a Sanremo, si schiera con l'orchestra nella polemica contro Beatrice Venezi, e critica...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Storie Tese

Elio e le Storie Tese, chi sono i membri del gruppo musicale?Elio e le Storie Tese: componenti della band, carriera e cosa fanno oggi tra tour, progetti e ritorno in Canzonissima. tag24.it

Elio e le Storie Tese perché si chiamano così? | Riferimento aperto a un brano degli SkiantosElio e le Storie Tese perché si chiamano così? Un nome che rispecchia in pieno lo stile del gruppo, irriverente e ironico ... ilsussidiario.net