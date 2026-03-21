Cristiano Malgioglio, 80 anni, ha dichiarato di voler sposare il suo attuale fidanzato turco, Onur, definendolo “qualcosa di importante” nella sua vita. In passato, il paroliere aveva annunciato di voler convolare a nozze a novembre, senza però indicare l’anno esatto. Onur è il giovane che accompagna Malgioglio nelle sue dichiarazioni pubbliche e nei progetti futuri.

In passato Cristiano Malgioglio, 80 anni, aveva affermato di voler sposare il fidanzato. A questo proposito, il paroliere dice: “Ho detto che mi voglio sposare a novembre, ma non ho specificato l’anno. Mi piacerebbe sposarmi per sentire il tono della mia voce che dice: ‘Sì, lo voglio'”. Cristiano aveva spiegato di volersi sposare con lui e di volergli lasciare tutti i suoi averi, per poi rettificare in una delle ultime interviste e spiegare: “Io sono già sposato, con la vita”. Dunque, una sorta di dietrofront per Malgioglio, che non si è mai sbilanciato troppo sulla sua relazione con Onur, non mostrando mai neppure il suo volto. Parlando dell’amore per Onur, Cristiano Malgioglio aggiunge: “È qualcosa di importante nella mia vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il fidanzato turco di Cristiano Malgioglio, il giovane Onur: “È qualcosa di importante nella mia vita”

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