I giornali internazionali dedicano spazio alle tendenze nel settore alimentare, evidenziando innovazioni nei metodi di produzione e cambiamenti nelle abitudini di consumo. Si parla di nuove certificazioni biologiche, di campagne di sensibilizzazione sulla sostenibilità e di eventi culinari di rilievo a livello globale. Le notizie riguardano anche iniziative di distribuzione e progetti di recupero alimentare.

Marzo è il mese in cui tutto sembra rifiorire. Le giornate si allungano, i mercati si colorano, l’aria alleggerisce i pensieri. Ma nel mondo del cibo, insieme ai primi germogli, tornano anche le contraddizioni. Questa settimana sbocciano piatti marroni e anti-instagram, cantine troppo piene, fabbriche di uova, fast food senza persone e nuovi timori per il prezzo della spesa. Cinque notizie molto diverse tra loro che raccontano il cibo come status, infrastruttura, tecnologia e geopolitica: uno specchio piuttosto sincero del tempo in cui viviamo. Se la scorsa settimana il vino affiorava come oggetto estetico con bottiglie d’autore firmate da artisti, ora il Financial Times ne mostra il rovescio più patrimoniale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Che cosa scrivono i giornali internazionali sul mondo del cibo

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