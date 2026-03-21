Champions League l’Ekipe Orizzonte è l’unica a vincere nell’ultimo turno dello Stage Group La SIS passa ai quarti

Nella sesta e ultima giornata dello Stage Group di Champions League, l’Ekipe Orizzonte ha ottenuto l’unica vittoria, mentre la SIS si è qualificata ai quarti di finale. I risultati di oggi non hanno modificato la classifica, poiché i verdetti erano già definiti. Le tre squadre italiane coinvolte nel torneo hanno concluso la fase con un bilancio di una vittoria e due sconfitte complessive.

I risultati odierni non incidono sulla classifica perché i verdetti erano già stati emessi. La sesta ed ultima giornata dello Stage Group di Champions League registra il bilancio di una vittoria e due sconfitte per le tre formazioni italiane impegnate nel massimo torneo continentale per club. La SIS Roma è l’unica formazione nostrana a qualificarsi per i quarti di finale. Non basta la furiosa rimonta finale alla SIS Roma, superata dalle detentrici del titolo. Al Polo Natatorio di Ostia la formazione capitolina gioca alla pari con le spagnole del Sant Andreu nel corso dei primi sedici minuti che si concludono con la compagine ospite avanti di una sola lunghezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Champions League, l’Ekipe Orizzonte è l’unica a vincere nell’ultimo turno dello Stage Group. La SIS passa ai quarti Articoli correlati Champions League femminile, sconfitta indolore per la SIS. Eliminate Rapallo ed Ekipe OrizzonteSi conclude con il bilancio negativo di tre sconfitte in altrettante uscite la quinta giornata dello Stage Group di Champions League di pallanuoto... Ekipe Orizzonte, le rossazzurre salutano la Champions LeagueC’è sicuramente tanto rammarico per la formazione catanese, protagonista di una rimonta coraggiosa contro Matarò nella fase centrale della sfida... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League Temi più discussi: Champions League donne, domani Terrassa-Ekipe Orizzonte; L'Ekipe Orizzonte vola in testa alla classifica: battuto il Sis Roma; Liverpool, l'allenamento alla vigilia del Galatasaray; Ekipe Orizzonte da applausi: batte la Sis Roma e vola in vetta. Champions F. Chiusa la fase a gironi. Roma ai quarti, out Ekipe e RapalloConclusa la fase a gironi della Champions League femminile. Si fermano L’Ekipe Orizzonte e Rapallo Pallanuoto, avanza ai quarti la SIS Roma. Nel girone B le catanesi di Martina Miceli, già eliminate d ... federnuoto.it Champions F. Si chiude la fase a gironi. Roma ai quarti, out Ekipe e RapalloSi disputa la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League femminile con tre squadre italiane in vasca: L’Ekipe Orizzonte, Rapallo Pallanuoto e SIS Roma. Nel girone B le catanes ... federnuoto.it Il mister ai microfoni di Dazn conferma l’obiettivo Champions League, ma non abbandona l’idea di impensierire l’Inter nella lotta scudetto facebook . @Atalanta_BC | Luca Percassi: “Questa serata è un premio per una Champions League che ci sta regalando emozioni incredibili. Ospitare il @FCBayern è per noi motivo d’orgoglio” x.com