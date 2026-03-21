Cesara Buonamici inquadrata per sbaglio con dei fogli in mano al Grande Fratello Vip
Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici viene inquadrata dal regista con dei fogli in mano. L’immagine viene trasmessa in diretta e visibile a tutti gli spettatori. La giornalista appare sullo schermo mentre tiene i fogli, senza che ci siano commenti o spiegazioni da parte dei conduttori. La scena si ripete più volte durante la puntata.
Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici viene inquadrata con dei fogli in mano. Una scaletta? Un copione?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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