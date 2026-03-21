Domenica 22 marzo 2026 alle 16:15 si sfidano Celta Vigo e Alaves in una partita di La Liga. Il Celta Vigo ha vinto giovedì notte a Lione, qualificandosi ai quarti di finale di Europa League eliminando una squadra considerata tra le migliori nella fase di campionato. Le formazioni e le quote sono già disponibili, con il match che si preannuncia molto interessante per entrambe le squadre.

Giovedì notte il Celta Vigo ha scritto una delle pagine più belle della sua storia recente: i galiziani hanno vinto a Lione, guadagnandosi i quarti di finale di Europa League ed eliminando la compagine che nella fase campionato era parsa la migliore. Tutto il popolo galiziano ricorda benissimo la doppia sfida in semifinale col Manchester. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Alaves (domenica 22 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Baschi affamati di punti in Galizia

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