Il cedolino NoiPA di marzo 2026 sarà disponibile tra pochi giorni e i dipendenti pubblici possono aspettarsi alcune novità importanti. Le date di pagamento sono state comunicate e ci sono specifici aspetti da verificare, come gli importi relativi all'una tantum per il comparto scuola e le eventuali addizionali locali. Inoltre, è prevista la pubblicazione della Certificazione Unica.

Marzo 2026 si preannuncia un mese denso di novità per i dipendenti pubblici. Tra il recupero dell'una tantum per il comparto scuola, l'impatto delle addizionali locali e la pubblicazione della Certificazione Unica, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle date e gli importi in arrivo. Il cedolino di marzo 2026 richiede una verifica attenta da parte dei lavoratori della Pubblica Amministrazione. Se da un lato alcuni settori beneficeranno di arretrati e indennità, dall'altro il peso del fisco locale inizierà a farsi sentire in modo più marcato sul netto in busta paga. Attraverso il portale NoiPA, è possibile monitorare l'importo netto già dai primi giorni del mese, mentre il documento PDF dettagliato sarà disponibile intorno alla metà di marzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cedolino NoiPA marzo 2026, ecco quando esce: date pagamenti e cosa controllare

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