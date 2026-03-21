C’è bisogno di te al Serassi incontro con don Luigi Ciotti

Domenica 22 marzo alle 15.30 si svolgerà al Teatro Serassi di Villa d’Almè un incontro intitolato “C’è bisogno di te”, organizzato con la presenza di don Luigi Ciotti. L’evento prevede un dibattito aperto al pubblico, con interventi e testimonianze sul tema della solidarietà e dell’impegno civico. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire le questioni legate alla comunità e alla responsabilità sociale.

Domenica 22 marzo alle 15.30 al Teatro Serassi di Villa d’Almè si terrà un incontro dal titolo “C’è bisogno di te”, con don Luigi Ciotti, presbitero e attivista, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze, quindi dell’associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia e nel mondo. Don Ciotti è nato il 10 settembre 1945 a Pieva di Cadore, nella provincia di Belluno in Veneto e nel 1950 è emigrato a Torino con la famiglia. Nel 1966 ha promosso un grupo d’impegno giovanile, che in seguito si chiamerà “Gruppo Abele”, diventando associazione di volontariato. Nel 1972, dopo aver terminato gli studi al Seminario di Rivoli, è stato ordinato sacerdote e gli è stata affidata “la strada” come parrocchia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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