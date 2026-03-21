Il Catanzaro si presenta all’incontro contro il Cesena all’Orogel Manuzzi in ottima forma, con un attacco che si distingue per l’efficacia e la freschezza. La squadra, che ha attraversato diverse fasi durante la stagione, sembra aver trovato un momento di grazia e sicurezza, dimostrando una buona condizione fisica e una certa imprevedibilità in campo.

Vive decisamente di momenti il Catanzaro, oggi avversario del Cesena all’Orogel Manuzzi, che in stagione ha attraversato diverse fasi, tutte ben distinte l’una dall’altra. Ad esempio, ha iniziato con 6 pareggi consecutivi e una striscia di 8 incontri senza vincere. Poi, nelle 10 successive, i successi sono stati ben 8, con la serie che si è chiusa con il 2-0 proprio contro il Cesena all’andata. Un gennaio arido ha visto il Catanzaro racimolare un punto in 4 incontri. Infine, l’ultima fase, quella che stanno ancora attraversando: 8 risultati utili consecutivi, con 6 vittorie. Come se non bastasse l’ottimo stato di forma, i ragazzi di Aquilani non sono neppure scesi in campo nel turno infrasettimanale: l’allerta meteo ha imposto il rinvio del match contro il Modena (il recupero martedì 14 aprile alle 19). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Catanzaro in stato di grazia e pure riposato. Imprevedibile e con un attacco da sogno

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